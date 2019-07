Domenica 28 Luglio 2019, 21:49

BENEVENTO - Pioggia e maltempo ad imperversare per tutta la giornata odierna in valle Telesina e diverse segnalazioni arrivate al distaccamento dei caschi rossi della cittadina termale. A Puglianello, in serata, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere lamiere pericolanti presenti sul tetto del Castello Baronale. Così come comunicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Maria Rubano nelle prossime ore sarà predisposta la messa in sicurezza dell’intera area perimetrale della struttura mediante transenne e tutte le necessarie verifiche relative alla staticità.