Mercoledì 9 Ottobre 2019, 07:14

BENEVENTO - Ultimo trekking urbano d’autunno che vedrà protagonista ancora una volta il patrimonio storico-architettonico di Benevento. «Campania by night», l’itinerario di visite guidate promosso e voluto dalla Regione Campania tramite Scabec, la società in house della Regione per la valorizzazione e promozione dei beni culturali regionali, ed in collaborazione con il Comune di Benevento e la sezione Turismo di Confindustria Benevento, chiude il ciclo di passeggiate nel centro storico cittadino sabato prossimo. Il percorso parte dal Teatro Romano per passare all’Arco del Sacramento e concludersi all’Hortus conclusus. La durata, un’ora e quindici minuti, rende il trekking adatto ad ogni fascia d’età. Un supporto al settore turismo che non riesce ancora a trovare il giusto appeal per imporsi in città.