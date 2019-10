Giovedì 17 Ottobre 2019, 21:13

BENEVENTO - Auto in fiamme l'altra notte al rione Libertà di Benevento. In via Bonazzi si è sviluppato un rogo su una Lancia Y che la proprietaria, una donna di 39 anni, aveva lasciato in sosta all’altezza del civico 32. I vigili del fuoco hanno accertato che il rogo si era sviluppato nel vano motore per un guasto all’impianto elettrico. Sul posto, per gli accertamenti del caso, gli operatori della volante della questura.