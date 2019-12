Furgone in una scarpata, ferito il conducente

BENEVENTO - Un furgone è finito in una scarpata e si è ribaltato. Il conducente è rimasto ferito, anche se in modo non grave. L’incidente si è verificato nel pomeriggio lungo una strada comunale nella zona del campo Sportivo di Ponte. L’autista era alla guida di un furgone Iveco Daily e ha perso il controllo del veicolo nell’affrontare una curva. Il mezzo è finito sulla scarpata per poi ribaltarsi. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri della stazione di Paupisi e i mezzi del 118. © RIPRODUZIONE RISERVATA