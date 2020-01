Scontro tra auto e tir sulla Telesina: un morto e traffico in tilt

BENEVENTO - E' di un morto il bilancio di uno scontro frontale tra una Fiat Uno e un Tir avvenuto nel pomeriggio sulla Telesina, nel tratto tra Solopaca e Paupisi, in direzione Benevento. Ad avere la peggio il conducente dell'auto, un 45enne del capoluogo. Sul posto polizia, i sanitari del 118 e il vigili del fuoco. Inevitabili le ripercussioni sul traffico da e per il capoluogo, con chilometri di coda in direzione di Benevento. © RIPRODUZIONE RISERVATA