Prima vittima nel Sannio, morto 57enne di Solopaca

BENEVENTO - E' morto il caposala della centrale operativa del 118 di Benevento, ricoverato nei giorni scorsi in terapia intensiva all'ospedale Rummo dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'uomo aveva accusato febbre e successivamente una polmoniteI interstiziale. Il 57enne di Solopaca aveva subito in passato un trapianto, di conseguenza, era un immunodepresso. La notizia l'ha confermata anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in un post su facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA