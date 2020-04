Il Benevento dona soldi e 500 mascherine

BENEVENTO - Continua la solidarietà a tinte giallorosse: il presidente Oreste Vigorito ha donato 48mila 800 euro all’ospedale «San Pio» attraverso la sua azienda Ivpc (aderendo alla campagna «Lista per la Vita»), in aggiunta ai 26mila e 200 euro frutto della raccolta tra giocatori e staff tecnico, mentre il Benevento Calcio ha regalato 500 mascherine al Comune di Benevento che andranno a sommarsi a quelle già in distribuzione. «Esprimo un vivo e sincero ringraziamento al Benevento Calcio, e in particolare al presidente Oreste Vigorito per la donazione» ha scritto il sindaco Clemente Mastella in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA