A16, stanotte chiuso il tratto tra Benevento e Avellino Est in entrambe le direzioni

BENEVENTO - La società Autostrade informa che sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire attività di manutenzione delle gallerie "Montemiletto", "Pratola Serra" e "Sant'Elena" e per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21 di oggi, 5 agosto e fino alle 7 di domani, sarà chiuso il tratto compreso tra Avellino est e Benevento, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in direzione di Napoli. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, dopo ll'uscita obbligatoria alla stazione di Avellino est, si potranno seguire le indicazioni per Foggia/Benevento e immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie, con rientro sulla A16 alla stazione di Benevento; verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Benevento, immettersi sulla SS7 Nazionale delle Puglie e seguire le indicazioni per Pratola Serra-Avellino, con rientro sulla A16, alla stazione autostradale di Avellino est. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24. © RIPRODUZIONE RISERVATA