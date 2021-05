Disservizi sull'acqua, ecco dove sono focalizzati i disagi a Benevento

BENEVENTO - La Gesesa ha comunicato che sono ancora in corso attività di manutenzione sulla rete conseguenti all’emergenza idrica dell’11 e 12 maggio scorsi, per effetto dei lavori da parte della Regione che hanno consentito un aumento della portata di adduzione alla città di Benevento dell’acqua del Torano Biferno. La società fa sapere che si stanno verificando disservizi e problemi localizzati in città, dovuti soprattutto a occlusioni temporanee dei filtri presenti in rete. Un probmea che crea interruzioni temporanee di servizio all’utenza. Le zone dove si manifestano ancora questi disservizi sono Corso Garibaldi e traverse, via Annunziata e Rione Libertà. «Le nostre squadre, ogni qual volta allertate - fa sapere Gesesa - stanno intervenendo, tempestivamente, per ridurre il più possibile i disagi».