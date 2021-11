Benevento, svolta mini-abbonamenti

BENEVENTO - La squadra del Benevento ha ripreso ad allenarsi: seduta focalizzata già sul Pisa. Intanto il club giallorosso, per moltiplicare le presenze allo stadio, ha deciso di lanciare dei mini-abbonamenti per le ultime tre gare del girone d’andata. Un pacchetto a prezzi stracciati che dà diritto ad assistere alle sfide contro Reggina (27 novembre), Pordenone (4 dicembre) e Monza (19 dicembre). La promozione si chiama «Tutti insieme al Vigorito» e sarà valida da domani a venerdì 26 novembre. L’iniziativa prevede altresì ulteriori agevolazioni per le donne, per i residenti in provincia di Benevento, per gli over 65, gli Under 12 e i giovani fino ai 25 anni d’età. Di conseguenza è sospesa fino a nuove comunicazioni la promo «Free Entry Under 14». Le agevolazioni riservate alle donne ed ai residenti nel Sannio saranno disponibili solo presso i botteghini dello stadio (aperti dal 17 al 26 novembre dal martedì al sabato, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30) e presso le ricevitorie autorizzate, previa esibizione di autocertificazione di residenza e documento di riconoscimento in corso di validità.