Il grido della Sud: «Vigorito resta»

BENEVENTO - Benevento vuole vincere». «Vigorito alè, alè». Sono i messaggi salienti di una serata interamente dedicata alla Strega e a Oreste Vigorito. Sono oltre un migliaio i presenti, forse 1.500 (non pochi, considerato il caldo asfissiante, la festività per l’anniversario della Repubblica, il ponte che ha indotto tanta gente a riservarsi sulle spiagge) assiepati e compatti in Curva Sud a scandire cori di incitamento per la squadra e per il presidente. «Vigorito è con noi», una lettera d’amore, una testimonianza d’affetto, un regalo per chi in questi 16 anni ha proiettato il Benevento nell’élite del calcio italiano. E nelle prossime ore è previsto l'atteso vertice tra il sindaco Mastella e il patron dimissionario per parlare del futuro della società.