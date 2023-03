Fratelli d'Italia, premio "Eccellenza donna" a Rita Malfi

Fratelli d'Italia ha assegnato a Rita Malfi il premio "Eccellenza donna 2023” con una cerimonia presso la propria sede provinciale.

Sono state Anna De Bellis, responsabile del Dipartimento tutela vittime, e Claudine Sassi (Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili) a consegnare il riconoscimento alla Malfi, insegnante e consigliera comunale di Bonea, nonché volontaria presso l'associazione onlus "Amore oltre i confini" di Montesarchio.

Nelle motivazioni si evidenziano "la coerenza, il coraggio e il merito di una donna che si è distinta in ambito sociale, e non solo, nella nostra provincia" e l'auspicio che il suo esempio "possa essere da stimolo a coloro che si vogliano impegnare attivamente per migliorare la nostra società".