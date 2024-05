Era in attesa di vendere ben 13 orologi di marche straniere, come già avvenuto in passato. Ma questa volta è andata male a un 58enne residente nel Napoletano, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e per fogli di via da vari comuni. L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti della Questura e denunciato per detenzione e vendita di prodotti contraffatti. Inoltre, il questore Giovanni Trabunella gli ha notificato un foglio di via obbligatorio con ordine di immediato d'allontanamento dal territorio sannita e divieto di ritorno nel capoluogo per la durata di tre anni.

L'uomo è stato individuato e fermato in via Delcogliano, nei pressi dell'ospedale “San Pio” a bordo di una Polo. Gli agenti, durante la perquisizione personale e al veicolo, hanno poi rinvenuto all'interno del bagagliaio tredici orologi di varia fattura e colore dei quali l'uomo non ha saputo dare spiegazioni circa la provenienza, né esibire la documentazione che ne attestasse la legittima proprietà o provenienza.