Benevento, «palpeggia una lavoratrice, poi offende l'interprete»: finisce in cella

Un uomo di origini bengalesi avrebbe molestato la dipendente di un salone di parrucchiere e, una volta condotto in caserma dai carabinieri, pronunciato frasi offensive nei confronti di un'interprete, chiamata a tradurre le sue affermazioni nel corso dell'interrogatorio al quale era stato sottoposto dai militari. Per il 34enne, che è senza fissa dimora, tra l'altro già colpito da procedimento di espulsione dal territorio italiano, è scattato l'arresto per violenza sessuale ed è stato condotto presso il carcere di contrada Capodimonte. Ad arrestarlo, nella serata di martedì, sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento. L'uomo, dopo essersi aggirato a piedi per le vie del centro, sarebbe giunto in via Nicola Sala entrando, all'improvviso, nel locale gestito da un parrucchiere. Dopo aver salutato i presenti, si sarebbe avvicinato a una giovane che stava lavorando all’interno e, dopo averle afferrato il braccio, avrebbe allungato una mano sul seno, palpeggiandola e continuando a trattenerla. La donna avrebbe tentato ripetutamente di divincolarsi, gridando e chiedendo aiuto ai presenti, che intervenendo in suo aiuto avrebbero messo fine al palpeggiamento, senza riuscire però a bloccare l’uomo, che si sarebbe allontanato a piedi.

I carabinieri hanno informato il magistrato di turno, il sostituto procuratore Marilia Capitanio, che ha deciso di trasferire il 34enne in carcere. Nelle prossime ore sarà interrogato dal gip, alla presenza del suo difensore Carmine Cavuoto.