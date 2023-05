Benevento: “A scuola di polizia”, la questura incontra il liceo scientifico Rummo

La collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini è fondamentale per garantire un buon livello di sicurezza. Questo il messaggio sotteso alle attività dimostrative che funzionari ed agenti dalla questura di Benevento hanno tenuto ieri presso il liceo scientifico Rummo nell'ambito della manifestazione denominata 'A scuola di polizia'. 150 studenti alla volta, 700 in totale appartenenti alle classi dell'ultimo triennio, hanno assistito, alternandosi, alle lezioni pratiche suddivise in quattro laboratori, uno per ogni settore investigativo: una vera e propria scena del crimine con tanto di vittima per la polizia scientifica; un altro per la Pasi, la polizia amministrativa e sociale; un terzo per la squadra mobile e le unità dei cinofili; l'ultimo dedicato alla polizia postale e ai rischi connessi al web.

"Torniamo a fare scuola di polizia in presenza – ha dichiarato la dirigente scolastica, Annamaria Morante - dopo gli anni bui della pandemia, ed è un'esperienza meravigliosa. I ragazzi hanno partecipato con grande interesse a questi laboratori organizzati dagli agenti. Per noi è educazione civica, una materia alla base dell'acquisizione di tutte le competenze disciplinari. Organizzando queste attività vogliamo che i ragazzi comprendano che lo spirito di collaborazione con le forze dell'ordine è molto importante e che possono sempre rivolgersi a loro con piena fiducia". 'A scuola di polizia' è un'iniziativa nata nel 2017 grazie all'impegno di Gennaro Di Natale, alunno del liceo, e alla collaborazione tra la parte studentesca, quella dirigenziale e la questura.

"E' molto importante questa giornata – ha commentato il questore, Edgardo Giobbi – per veicolare un messaggio agli studenti: la gestione del sistema sicurezza non è solo di competenza della polizia, ma di tutti. Attraverso comportamenti sani e collaborando con le forze dell'ordine ciascuno può contribuirvi: nessuno è soltanto soggetto passivo o semplicemente utente. Per questo, ringrazio la dirigente scolastica che ha consentito la promozione del nostro lavoro, che è sempre di ricerca della verità per assicurare i colpevoli alla giustizia".

"Benevento – ha proseguito Giobbi - è sicura, lo dimostra il fatto che fabbriche internazionali abbiano deciso di investire sul territorio. I fondi del Pnrr che sono stati intercettati e hanno posto la città in cima alla classifica nazionale convoglieranno una serie di investimenti e creeranno occupazione. In questo scenario, sarà fondamentale il contributo di tutti per migliorare ulteriormente il sistema sicurezza".

A portare i saluti del sindaco Clemente Mastella è stata l'assessore con delega alle Politiche Sociali, Carmen Coppola che ha sottolineato l'importanza di promuovere momenti formativi in sintonia con le forze di polizia per "avviare gli alunni a comportamenti consapevoli per prevenire ed evitare situazioni complesse".