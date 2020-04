Un uomo di 33 anni ha tentato di baciare e palpeggiare una sedicenne in un'abitazione del rione Libertà nel corso di una cena. Il fidanzato della giovane, presente nell'appartamento, ha reagito aggredendo l'uomo e poco dopo ha telefonato al 113. Dopo un'intera mattinata di indagini da parte del personale della Squadra Volanti, diretta dal vice questore Flavio Tranquillo, con l'apporto anche degli agenti della Squadra Mobile, per il trentatreenne beneventano sono scattati gli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale. Secondo una prima ricostruzione ieri mattina, intorno alle 6, è giunta una telefonata alla centrale operativa del 113. «Hanno aggredito la mia fidanzata», la frase raccolta dall'operatore di turno. Immediatamente una pattuglia di poliziotti ha raggiunto il rione Libertà, nella zona di piazza San Modesto, dove sono stati fatti salire a bordo un 26enne beneventano e una ragazza di sedici anni per condurli in Questura e ricostruire l'accaduto.

I due hanno ripercorso le varie fasi della notte trascorsa in casa, per qualche ora di svago, di un trentatreenne da tempo loro amico. E ciò a dispetto degli attuali divieti legati alla normativa anti-contagi. Infrazione, che, tra l'altro, ha visto i tre protagonisti della vicenda destinatari di una multa da 400. Tenendo fede a un appuntamento preso in precedenza verso mezzanotte la coppia di fidanzati si è recata in quella abitazione dove i tre hanno cenato a lungo, bevuto, prima di sentire della musica e ingerire, a quanto pare, qualche farmaco che insieme all'alcol produce effetti eccitanti. All'improvviso il padrone di casa si sarebbe lasciato andare prima a dei pesanti apprezzamenti nei confronti della minorenne, poi avrebbe iniziato a palpeggiarla e anche tentato di baciarla. Un comportamento che ha suscitato la violenta reazione da parte del fidanzato. Ne è scaturito un alterco che ben presto è degenerato con qualche pugno. Poi l'allontanamento dei due da quella abitazione dove avevano trascorso parte della notte e la decisione di rivolgersi alla polizia per denunciare l'accaduto.

LA VERSIONE

Una ricostruzione che contrasta con quella dell'arrestato che invece sostiene che realmente c'e stata nella sua abitazione una lunga cena, ma nega di aver palpeggiato la ragazza. Ma ammette solo che all'improvviso il fidanzato si è alterato ed ha fatto una scenata di gelosia, a suo dire senza fondamento perché non aveva palpeggiato la giovane. Un comportamento che avrebbe spinto il padrone di casa a mettere alla porta i due ospiti. L'uomo avrebbe dichiarato che non c'era stata nessuna aggressione e ha riferito che in casa c'era la presenza di un cane di notevoli dimensioni, un rottweiler. L'animale a dire del padrone di casa se fosse scoppiata la lite sarebbe intervenuto in sua difesa e avrebbe lasciato delle tracce ben visibili sul corpo dell'ospite. Gli agenti hanno anche effettuato un sopralluogo nella casa, a quanto pare, senza trovare ulteriori elementi utili alla indagini. Ascoltata anche la madre della ragazza che a quanto pare non si sarebbe accorta che la figlia nella notte non aveva fatto ritorno a casa. Le dichiarazioni rese dai tre sono state a lungo vagliate non solo dagli inquirenti, ma anche dal magistrato di turno, il sostituto procuratore Assunta Tillo. Alla fine, nelle prime ore del pomeriggio, si è deciso per l'arresto dell'uomo con il beneficio dei domiciliari. L'uomo ha nominato come suo difensore l'avvocato Gerardo Giorgione. Nelle prossime ore il fermo sarà al vaglio del giudice delle indagini preliminari Vincenzo Landolfi, probabilmente utilizzando la formula dell'interrogatorio in remoto.

