Pallavolo, raduno sotto l'Arco: buona la prima

L'Accademia Volley Benevento inaugura la «sua» tradizione: «Il 26 dicembre 2023 - fa sapere la società attraverso i suoi social - è una data ricordare: è infatti nato un appuntamento che si ripeterà annualmente tutti i 26 dicembre alle 12 all'Arco di Traiano di Benevento, il ritrovo dei pallavolisti beneventani di ogni età e genere. Nonostante la prima edizione e nonostante in tanti non sapessero dell'iniziativa, oltre 30 sono stati pallavolisti e pallavoliste di tutte le età che si sono ritrovati per un saluto, per lo scambio degli auguri e soprattutto per la foto del nostro unico Renato Melillo».



«Dai Pedicini ai Ruscello, dai La Peccerella ai Miele, dai Severini alle atlete storiche dell'Accademia, la prima edizione - evidenzia l'Accademia Volley - ha potuto vantare una bella partecipazione che andrà sicuramente a crescere nei prossimi anni. L'appuntamento è per il 26 dicembre 2024 alle 12 all'Arco di Traiano per la foto dei Pallavolisti Beneventani 2024». L'obiettivo è dar vita ad una nuova serie di scatti cult come quelli "da Mainella" che, ormai da decenni, scandiscono il ferragosto dei beneventani.