Acqua, è già stop in più zone: cittadini infuriati

«Questo pomeriggio irregolarità nell'erogazione idrica nella zona alta della città. A causa di un fortissimo assorbimento in rete dovuto agli altissimi consumi, saremo costretti ad eseguire manovre straordinarie, per le quali si potranno verificare irregolarità nell'erogazione idric nelle seguenti zone: tutto Quartiere Pacevecchia compresi via Aldo Moro e Ponte delle Tavole, tutto viale Atlantici e traverse, via Meomartini e Traverse, viale Mellusi e traverse tutte, tutta zona Cretarossa da via P. Nenni e traverse, via Mustilli e traverse, via S. Pertini e traverse, via Calandra e traverse, via Paolella e traverse. Seguiranno aggiornamenti». Così Gesesa con un post Facebook comparso intorno alle 16.40.

Un annuncio social giunto troppo tardi o passato inosservato: di fatto tantissimi cittadini non ne avevano contezza quando, sempre attraverso Facebook, hanno iniziato a rimbalzare i post prima increduli, poi esasperati se non addirittura rabbiosi, di quanti sono rimasti improvvisamente a secco senza aver neanche potuto fare scorta in vista dello stop prolungato di 30 ore - quello programmato e preannunciato - a partire dalle 24 di oggi e fino alle 6 di martedì.

Sul caso interviene anche il gruppo Pd a Palazzo Mosti: «Ci stanno giungendo numerose segnalazioni riguardanti la mancanza di acqua in casa dal primo pomeriggio odierno, decisamente in anticipo rispetto a quanto comunicato alla cittadinanza da Gesesa.

Molti rubinetti sono già a secco con evidenti disagi per i beneventani in casa e per i tanti che vi faranno ritorno in serata e che - fidandosi di quanto reso noto dalla Gesesa - non avevano ancora provveduto a raccogliere acqua di emergenza. L'auspicio è che il Comune voglia fare chiarezza su ciò che di grave sta accadendo in città in queste ore».