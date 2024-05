Lavori alla rete idrica e scuole chiuse mercoledì 8 maggio, il movimento Civico22 si fa portavoce delle lamentele delel famiglie che non condividono la misura. «Potremmo limitarci - scrivono dal movimento - ad un copia e incolla delle note già inviate per le precedenti chiusure, per il vento, per la neve e per tutti i cataclismi annunciati, che solo in questa città si traducono sempre e sistematicamente in una compromissione del diritto allo studio».

APPROFONDIMENTI Salerno, emorragia di studenti e scuole a rischio: «Nuovi accorpamenti» Benevento, mancanza acqua: «I pozzi di Pezzapiana inquinati dal Calore» Benevento, stop idrici improvvisi e disagi: arriva il summit a Palazzo Mosti

«Nemmeno 20 giorni fa - ricordano - avevamo rivolto un appello per scongiurare la chiusura della scuola “Sant'Angelo a Sasso”, sempre per lavori, quella volta alla rete elettrica, di cui pare che l'amministrazione neppure fosse a conoscenza. E ci saremmo anche aspettati lo stesso impegno messo per tutelare il fine settimana delle attività commerciali nella precedente sospensione idrica».

Al Comune viene contestato di non aver chiesto un cambio di orario «che consenta di non sacrificare l'ennesimo giorno scolastico. Se si lavora di notte e l'intervento finisce alle 7 di mattina basterebbe anticipare di qualche ora la sera e pure quella tolleranza per togliere l'aria dalle tubature, unico motivo alla base della chiusura, si recupera. Non vogliamo credere che con questi imbarazzanti tassi di dispersione scolastica e con tutte le emergenze educative, figlie anche della chiusura ad oltranza (solo in Campania), si possa a cuor leggero interrompere il servizio più essenziale, insieme alla sanità. Tanto più che siamo a maggio, mese cruciale per le verifiche di fine anno».