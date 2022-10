Benevento, addio ai primi sette pini intanto il traffico va in tilt

Vanno giù i primi pini in viale degli Atlantici. Sono partiti ieri gli abbattimenti delle 26 essenze considerate a rischio caduta dai tecnici incaricati dal Comune. Nella prima giornata, gli operatori della Ganosis e della Rrb Zollo di San Leucio del Sannio hanno portato a termine il taglio di 7 conifere, 3 delle quali appartenenti agli storici filari dell'impianto originario risalente agli anni Trenta del secolo scorso. In altri 4 casi si è trattato di alberi piantati in epoca successiva. L'intervento proseguirà per l'intera settimana fino alla rimozione dei 26 alberi inseriti nella «black list» dell'agronomo Giuseppe Cardiello. Poi si procederà alla sostituzione con altrettanti pini domestici di giovane età e altezza non inferiore ai 3 metri, come prescritto dalla Soprintendenza. Nelle scorse settimane gli esperti della Gea incaricati dal Comune avevano effettuato i trattamenti fitosanitari di endoterapia per contrastare la «cocciniglia tartaruga».

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, la polizia municipale ha interdetto al traffico la zona posizionando barriere all'incrocio con via Ferrelli. Pattuglie dei vigili hanno verificato che non transitassero pedoni (molti i curiosi giunti sul posto) in prossimità degli alberi da abbattere. Salvo qualche frangente, il riassetto non ha causato particolari criticità. Presenti gli assessori all'Ambiente Alessandro Rosa e alla Mobilità Attilio Cappa, il responsabile del servizio fitosanitario regionale Pasquale Pio Izzo e il dirigente degli uffici beneventani del settore Forestazione della Regione Campania Aniello Andreotti.



Un nome non nuovo, quest'ultimo, a chi ha seguito la querelle esplosa 3 anni fa, quando un precedente taglio di 12 pini sul viale degli Atlantici scatenò le prime reazioni dei movimenti civici, e poi un procedimento giudiziario a carico di due funzionari municipali, tuttora in corso. Andreotti fu componente della commissione tecnica istituita nel 2020 dal Comune. Ma già in precedenza, il funzionario aveva stilato una relazione nella quale esprimeva l' «idea irremovibile» che tutte le conifere della parte alta della città fossero da tagliare. Parere dal quale originò la celeberrima delibera 41 del marzo 2020 con cui la giunta Mastella decretò l'abbattimento e sostituzione di tutti i 352 pini. Provvedimento rumorosamente contrastato dai comitati e censurato poi dalla Procura con il clamoroso sequestro dei filari di viale degli Atlantici, via Pacevecchia e via Fratelli Rosselli.



Oggi Aniello Andreotti lancia un monito sulla tipologia di alberi da impiantare per la prevista sostituzione, in chiara polemica con le prescrizioni della Soprintendenza: «Lo dico senza mezzi termini: ripiantare pinus pinea, che hanno dimostrato di non essere idonei per un centro urbano, è un'autentica follia. Ci sono tantissime specie in grado di contemperare la presenza di verde con la elevata antropizzazione. Peraltro, sul viale ci sono già chiari esempi di pini piantati negli anni scorsi che non sono riusciti a vegetare. Reiterare questa scelta è a mio avviso incomprensibile».



C'è ritrovata armonia invece tra Comune e comitati, dopo tre anni di scontri approdati anche sui tavoli della magistratura e nel dibattito politico. «Ho sempre evidenziato come la priorità assoluta dell'amministrazione Mastella e del mio assessorato fosse l'incolumità dei cittadini - dichiara il delegato all'Ambiente Rosa -. A dimostrazione dell'importanza che ha per noi il patrimonio arboreo della città, ripianteremo in sostituzione lo stesso numero di pini di giovane età. Ma sulla scelta della specie il Comune non ha avuto alcun ruolo discrezionale. Ci siamo allineati a quanto disposto dalla Soprintendenza». All'insegna della soddisfazione anche il commento di Ambner De Iapinis, per anni tra i più strenui oppositori dei tagli insieme al comitato «Giù le mani» di Coletta e Di Donato: «Il taglio di un albero non può mai rallegrarci - commenta il presidente di Città Verde - ma è evidente il risultato finale della battaglia combattuta insieme a pochi altri: il Comune abbatte 26 pini e non 352 come pretendeva assurdamente la delibera 41, scaturita da un parere tecnico che forse ha fuorviato gli amministratori. Riconosciamo all'assessore Rosa un cambio di passo intelligente e concreto. Aver mantenuto un così elevato numero di splendidi e storici alberi, è una vittoria per tutta la città».