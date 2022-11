Commozione e tante lacrime per dare l'ultimo saluto al piccolo Mauro Balestrieri deceduto sabato all'ospedale «Santobono» di Napoli dove era ricoverato dal 9 ottobre per un malore accusato dopo l'ultima partita di rugby del «Memorial Franco Ascantini» svoltosi nell'impianto «Alfredo Dell'Oste»per la categoria Under 13. Mauro giocava nella squadra del IV Circolo didattico che era diventata un po' la sua seconda famiglia. Purtroppo inutili si sono mostrate tutte le cure a cui era stato sottoposto, dapprima al «Rummo» di Benevento e poi, appunto, presso il più attrezzato nosocomio partenopeo.

Ieri i solenni funerali officiati nella gremitissima chiesa parrocchiale di Santa Maria di Costantinopoli al rione Ferrovia dove risiede la famiglia. In tantissimi hanno dovuto assistiere alla messa sul sagrato della stessa chiesa. Impietriti e oramai senza più lacrime i genitori che sono sempre stati al fianco del loro piccolo sin dagli istanti successivi al malore. La mamma Mariagrazia non ha retto al dolore ed è stata costretta a interrompere il saluto al figlio a conclusione della messa. A salutare Mauro dall'altare anche diversi amici. Il rito funebre è stato officianto il parroco don Pompilio Cristino che, tra l'altro, ha voluto così salutare il giovane rugbista: «Caro Mauro tu ci lasci, possa tu correre con gioia nei prati verdi del Paradiso, ora fai parte della squadra di Dio». «Il nostro Dio - ha aggiunto - è il Dio dei vivi e non dei morti, questa parola di Dio risuonata in questa Eucarestia nella quale piangiamo la morte di Mauro, è dura e difficile da accettare. Ancora una volta il nostro dolore diventa preghiera: tu che sei il Dio della vita, dona la vita eterna al carissimo Mauro, dona conforto al suo papà, alla sua mamma, a sua sorella, ai nonni, ai parenti tutti. Non è facile vivere questo dolore ma tu Signore puoi tutto».

A dare l'ultimo saluto al giovanissimo rugbista, ovviamente, tutti i componenti della società del IV Circolo didattico: atleti, tecnici, componenti del consiglio direttivo della società. All'uscita della piccola bara bianca dalla chiesa hanno voluto salutare il «loro» Mauro con un triplice «Hip hip hurrà», come si fa nel mondo della palla ovale, mentre volavano in cielo tantissimi palloncini bianchi. Affinché tutti potessero partecipare ai funerali è stata anche rinviata a data destinarsi la partita valevole per il campionato di serie C che avrebbe viso il IV Circolo affrontare sul sintetico dell'impianto di via Compagna la Partenope Napoli.

Presenti oltre a tantissime autorità cittadine anche diversi dirigenti del Rugby Benevento. Tutti hanno voluto essere vicini al dolore dei familiari e della comunità del IV Circolo. Messaggi di affetto e commozione sono giunti da tutte le società rugbistiche campane e da tutti i componenti del comitato regionale della Fir (Federazione Italiana Rugby) ed in particolare dallo stesso presidente Giuseppe Calicchio. Alla cerimonia religiosa ha assistito il sindaco Clemente Mastella che sabato appena appresa la notizia aveva diffuso attraverso Facebook un accorato messaggio di vicinanza umana e cristiana per la famiglia del piccolo.