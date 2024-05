Possibili disagi per i cittadini di Sant'Agata de' Goti, ed in particolare per i residenti di via Santisi e via Mustilli, nella giornata di mercoledì 22 maggio per la sospensione dell'erogazione idrica programmata da Gesesa.

Lo comunica la stessa società che gestisce il servizio idrico integrato a Sant'Agata de' Goti che fa sapere che «a causa di lavori sulla rete idrica, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 8:00 alle ore 11:00».

I lavori di manutenzione e quindi la sospensione del servizio interesseranno come detto via Santisi e via Mustilli con le relative traverse.