Carceri, aggressione a Benevento: «Detentuti violenti, intervenite»

«Mattinata di sangue e violenza nel carcere di Benevento dove un detenuto italiano, mentre faceva rientro dal passeggio per accedere al reparto isolamento, si è scagliato contro un poliziotto che avrebbe dovuto fargli una notifica e lo ha colpito con una violenta testata, facendogli perdere molto sangue. Sono quindi intervenuti altri colleghi e, al momento, risulta che tre poliziotti sono stati mandati in ospedale per i controlli del caso». È quanto denuncia Giuseppe Cimino, segretario del sindacato autonomo polizia penitenziaria. Cimino evidenzia che «il detenuto non è nuovo ad aggressioni al personale. Difatti è stato da poco trasferito nell'istituto beneventano per ordine e sicurezza dal carcere di Ariano Irpino, dove ha creato altri analoghi problemi».

Donato Capece, segretario generale del Sappe, sollecita interventi ministeriali: «Si intervenga al più presto perché il personale di polizia penitenziaria è allo stremo. Non si può continuare così, senza un minimo di sicurezza per i colleghi che vanno a lavorare e non sanno se e quando ritorneranno a casa, senza contusioni o quant'altro. Mi preoccupa questo nuovo grave episodio avvenuto nel carcere di Benevento, anche perché continuano a restare inascoltate le nostre segnalazioni al Dap di Roma sulle disfunzioni e sugli inconvenienti che si riflettono sulla sicurezza e sulla operatività delle carceri campane e del personale di polizia penitenziaria che vi lavora con professionalità, abnegazione e umanità nonostante una significativa carenza di organico. Ed è incomprensibile che chi ha il dovere di intervenire, ossia l'amministrazione penitenziaria regionale e nazionale, non intervenga tempestivamente».