Ultrà del Benevento contro steward: Daspo di un anno per un 19enne

Violenza nei confronti di un addetto ai controlli durante la partita di calcio Ascoli- Benevento del 13 maggio scorso allo stadio Del Duca. Il Questore della provincia di Ascoli Piceno ha adottato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive nei confronti di un ultras del Benevento Calcio. In occasione dell'incontro, valevole per la fase dei play-off del campionato di serie B anno 2021/2022, un gruppo di tifosi del Benevento, giunto in ritardo allo stadio Del Duca, ha opposto resistenza agli steward preposti al controllo del varco del settore della tifoseria ospite, al fine di eludere le operazioni di filtraggio ed accelerare le fasi di ingresso.

Nella circostanza, un tifoso, che trasportava un tamburo tenendolo con le mani appoggiato sulla propria spalla, durante l'accesso ai tornelli per la convalida del biglietto, si è diretto verso lo steward e lo ha colpito al capo allo scopo di farsi spazio e permettere l'accesso a tutto il gruppo che si era accalcato all'ingresso, permettendo a quest'ultimi di entrare all'interno, eludendo il controllo. Lo steward è stato trasportato all'ospedale civile Mazzoni per le cure del caso riportando una prognosi di 7 giorni. Le indagini della Digos di Ascoli Piceno, insieme a quella di Benevento, con il supporto tecnico della Polizia Scientifica ascolana, ha permesso di individuare l'autore delle lesioni in un 19enne beneventano, il quale è stato denunciato. Il Questore della provincia di Ascoli Piceno ha poi emesso a carico del giovane un daspo della durata di un anno.