Venerdì 26 Aprile 2019, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha nominato amministratore unico della partecipata Samte (società che gestisce la raccolta rifiuti in provincia) Carmine Agostinelli, sindaco di San Bartolomeo in Galdo. La nomina è maturata dopo l'esame delle manifestazioni di interesse (sei) a ricoprire la carica pervenute all'Ente a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, avviata l'11 aprile scorso. La carica era stata lasciata vacante dal dimissionario Domenico De Gregorio. Carmine Agostinelli ha 43 anni, è laureato in Scienze Politiche in Economia Aziendale con due master libero professionista.