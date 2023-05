Benevento, sopralluoghi negli istituti di Capodimonte e Airola: sos carenze sanitarie

Gli istituti di pena di contrada Capodimonte, a Benevento, e di Airola hanno una comune emergenza: le carenze sanitarie. La denuncia è scattata dopo la doppia visita, promossa su iniziativa della Camera penale, nei due istituti di pena. Un altro elemento di novità è stato reso noto a conclusione dei sopralluoghi dal garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello: «C’è il rischio che l’istituto di Airola, che ha beneficiato di un consistente finanziamento, a partire dal mese di gennaio possa chiudere per eseguire questi lavori. È un pericolo da scongiurare perché i giovani che sono detenuti e che sono originari della Campania sarebbero trasferiti in altri istituti, in zone lontane dai luoghi di residenza. Lo stesso vale per gli addetti alla polizia penitenziaria. In altri istituti di pena si è riusciti ad eseguire questi interventi senza bloccare l’attività».

«Il carcere di Benevento, in una graduatoria degli istituti di pena italiani, potrebbe essere collocato qualche posto prima della metà della classifica», ha precisato Rita Bernardini, presidente dell’associazione «Nessuno tocchi Caino», che era accompagnata dal segretario Sergio D’Elia.

Focus, naturalmente, sulle carenze sanitarie, un problema sollevato da tutti i partecipanti alla visita. «Le carenze sanitarie sono una realtà - ha evidenziato il direttore del carcere di Capodimonte Gianfranco Marcello - ma ci adoperiamo per far sì che i detenuti, una volta conclusa la pena, possano avere un inserimento sociale».