Giornate di primavera, il Fai fa il pienone

Grande successo nel Sannio per la 31ᵃ edizione le Giornate Fai di Primavera. La delegazione di Benevento ha realizzato un programma ricco e variegato tra Benevento e Airola, e a fare da filo conduttore è stata la commemorazione del 250° anniversario della morte dell’architetto Luigi Vanvitelli. Ad Airola protagonista assoluto è stato il Vivaio del Fizzo, nel quale vi sono le sorgenti che alimentano le fontane della Reggia di Caserta. I visitatori sono stati accolti dai ciceroni dell’istituto superiore di Faicchio-Castelvenere che li hanno condotti alla scoperta della straordinaria opera del genio vanvitelliano e delle piante coltivate nel vivaio. Le visite della domenica sono state arricchite da balli settecenteschi, a cura di «Passi e Note», e da concerti curati dagli studenti del liceo musicale «Lombardi» di Airola guidati dal docente vicario Carmine Ruggiero.

Giornate Fai di Primavera: «Così riscopriamo le meraviglie di Napoli»

Un grande omaggio alla Reggia di Caserta è stata l’inaspettata presentazione del tableau vivant ideato dalla docente Caterina Meccariello, avente come soggetto il gruppo scultoreo di Diana e Atteone, a cura degli studenti Anna Maria Manfredonia, Benedetta Dell’Anno, Mariarita Ferrara, Camilla Martino, Mariasole De Lucia, Carmen De Angelis, Giulia Ferrara, Paola Stravino, Federica Porrino, Alessandra Mauro, Angelica Taddeo, Pasquale Falzarano, con il contributo delle docenti Anna Mazza, Brigida Iuliucci, Giovanna Giustiniani, Clelia Cecere.

La delegazione Fai ringrazia tra gli altri il presidente della Pro Loco di Airola Franco Napolitano, ricordando che le Giornate di Primavera ad Airola sono inserite nel grande calendario di eventi per l'anno vanvitelliano, la Marathonart, grazie alla convenzione attivata con la Reggia di Caserta.



A Benevento c’è stata l’apertura ai visitatori di Palazzo De Simone, sede dell’Università del Sannio e del Conservatorio "Nicola Sala”. Nei suoi ambienti è stata allestita una mostra delle tavole progettuali dell’Acquedotto Carolino, curata dagli architetti Francesco Ocarino e Franco Colussi. Per l'occasione è stata aperta la chiesa gentilizia, da decenni abbandonata e chiusa al pubblico, ma da diverso tempo ormai oggetto di attenzioni da parte dell’Università del Sannio, che tra i suoi progetti ha quello di restituire la chiesa alla comunità,

Altra apertura cittadina è stata quella della chiesa di San Marco dei Sabariani in San Teresa ( conosciuta ai più come Santa Teresa). All’interno della chiesa è stato possibile ascoltare, in occasione del «Bach Day», diverse opere musicali del celeberrimo Johann Sebastian Bach, grazie al talento degli studenti, guidati dai docenti del conservatorio, con il maestro Fabrizio Fancello referente per l'iniziativa. Inoltre, è stato possibile ammirare la mostra “Percorso di vita” dell'artista Giovanni Morra.

In tutti i siti, fondamentale l'apporto degli apprendisti ciceroni, instancabili, seri e coinvolgenti, che hanno saputo accompagnare i visitatori alla scoperta dei luoghi aperti: per Benevento Sofia Castaldi, Francesco Del Tufo, Alessia Frattasi, Federica Giordano, Chiara Martone, Concetta Mincione, Giada Mogavero, Cristel Molinaro, Elisa Paoletti, Maria Salamone, Raffaella Tanzillo, Alessia Vetrone, Costantino D’Abrusco, Giovanni De Maria, Francesco Fiorentino, Noemi Ianzito, Antonio Lombardi, Francesco Longo, Giulia Lucarelli, Antonio Bruno Minocchia, Nadia Diletta Orlacchio, Brigida Palumbo, Gabriela Palumbo, Antonella Pedicini, Silvia Pia Vetrone; gli alunni coinvolti per Airola e Faicchio: Noemi Audi, Vincenzo Belfiore, Tommaso Bonelli, Nicolina Buonomo, Edoardo Fetto, Antonio Foschini, Edem Kort, Ilenia Labagnara, Clara Leonetti, Anna Luongo, Marco Masella, Marianna Nero, Mariaconcetta Orsino, Gabriele Vincenzo Petrone, Antonia Porto, Morena Raccio, Carmen Ricciotti, Erika Riccitelli, Emanuel Stanzione, Alessi Tomeo, Aziza Ben Hamed, Daniela Maria Cacchillo, Giorgia Conte, Eleonora De Vincentis, Federica Di Biase, Alessandra Di Meo, Grazia Galietti, Mariella Galietti, Giusy Landino, Maria Sole Russo, Antonella Sanfelice, Michele Yvon Spagnuolo, Tiziana Zotti).