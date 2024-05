«Tasse al massimo e servizi scarsi»: l'opposizione di Airola attacca

«Ad Airola le tasse sono al massimo della loro esazione, mentre i servizi, anche quelli ineludibili, sono scarsamente curati o inesistenti».

Ad affermarlo sono i consiglieri coomunali di Airola Giulia Abbate, Gennaro Falzarano, Giuseppe Maltese, Giuseppe Stravino e Biagio Supino che hanno evidenziato: «Vi è grande attenzione solo per gli appalti con investimenti ingenti che pure sono importanti ma se seguissero una pianificazione parallela ad un benessere quotidiano che i cittadini di Airola non hanno. L’opposizione - hanno aggiunto - continua con chiarezza democratica e trasparenza istituzionale la propria azione di stimolo e controllo delle attività amministrative del Comune, sollecitando il Sindaco e la Giunta ad una maggiore attenzione per il territorio, al momento e da molto tempo in un grave stato di abbandono»

Inoltre, dalla minoranza consiliare chiedono all’amministrazione Falzarano il ripristino dello streaming dei Consigli Comunali per «soddisfare la primaria esigenza democratica di partecipazione in rete, sollecitata ormai a gran voce dall’intera»