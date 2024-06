L'operazione “scuole nuove” scatterà il 15 luglio. Il corposo programma di ricostruzione e riqualificazione dei plessi di piazza Risorgimento ha finalmente una data. Dalla metà del prossimo mese, ogni giorno potrà essere quello buono per dare avvio ai lavori di abbattimento e adeguamento degli edifici che ospitano il liceo classico Giannone e gli istituti Alberti e Galilei.

I funzionari del settore edilizia scolastica della Provincia hanno incontrato ieri mattina negli uffici di largo Carducci i vertici delle tre scuole. Il dirigenteha acquisito nel dettaglio le rispettive necessità, al fine di stilare un quadro puntuale degli spazi da rendere disponibili all'interno degli edifici che dovranno ospitare le attività didattiche da settembre. Ovvero,che non sarà abbattuta, la sededie il. Dal confronto con i dirigenti del Galilei (), del Giannone () e dell'Alberti () è scaturita la lista degli accorgimenti da adottare.Confermato il quadro di massima emerso nel corso del vertice del 30 maggio, quando si riuscì a trovare la complicata quadratura del cerchio grazie al ricorso ai turni pomeridiani a rotazione.da settembre dovrà operare condi via delle Poste e. Le 36 classi deltroveranno posto incon 19 aule, 9 si sistemerannodelche non verrà abbattuta, e leSulla sede dei rientri pomeridiani degli, la dirigente De Vito valuterà nei prossimi giorni insieme agli organismi collegiali d'istituto per individuare la scelta più opportuna. Quanto al Galilei, 15 aule resteranno nell'attuale sede con rientro pomeridiano per altre 7, mentre le 5 del corso Cat (costruzioni - ambiente - territorio) dovranno traslocare adove ci sono già. Galilei che trasferirà a Piano Cappelle anche gli uffici della presidenza e della segreteria. Nel corso dell'incontro, il dirigente Marro ha chiesto ai funzionari della Rocca che venga garantita la continuità dei servizi amministrativi, da assicurare senza interruzione.Confermato anche il programma degli esami di Stato.nelle sedi storiche per Giannone, Alberti e Galilei, destinati alla demolizione o al restyling. Laha assicurato aiche le operazioni in avvio il prossimo 19 giugno con la prima prova si completeranno regolarmente nei rispettivi plessi di riferimento. Attività che si protrarranno fino alla metà di luglio.e l'efficientamento energetico del Giannone, e le demolizioni di porzioni rilevanti di Alberti e Galilei. La data esatta dell'avvio dei lavori sarà individuata all'esito del confronto che il dirigenteavrà con i responsabili delle ditte affidatarie degli interventi sulle tre scuole, in programma nei prossimi giorni. La deadline per il completamento parlaper le tre scuole, finanziate in parte dal(Giannone) e in parte dai fondi della Banca europea degli investimenti (Galilei e Alberti).Evidente la necessità di imprimere una decisa accelerazione alla partita, anche se allasi confida nella possibilità di ottenere un margine di flessibilità qualora gli interventi dovessero protrarsi oltre la scadenza. Ipotesi che però risulterebbe quantomai sgradita alle, che vorrebbero limitare al solo anno prossimo i disagi da trasloco.Ancora da sciogliere il nodo del. Se sul fronte del Comune capoluogo sono giunte rassicurazioni grazie alche verrà erogato dalla, occorrerà definire nel dettaglio il quadro degli orari dei collegamenti con i centri della provincia in funzione dei rientri pomeridiani.In tale prospettiva si sta ragionando sulla possibilità di limare di qualche decina di minuti l'ora conclusiva del programma di lezioni, per non far perdere ai ragazzi l'ultima (e unica)