All'ospedale San Pio sarà realizzata una Unità di Medicina Nucleare

Presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento sarà realizzata una Unità di Medicina Nucleare. La struttura contribuirà a garantire l'erogazione di servizi di qualità con diagnosi più precise e veloci, con particolare riguardo alla prevenzione. L'intervento, che ha ricevuto uno stanziamento pari a 7 milioni di euro, prevede una costruzione situata nei pressi del padoglione San Pio che si estenderà su duemila metri quadri e sarà dotata di due tomografi Spect.



I macchinari consentiranno di soddisfare esigenze diagnostiche, come nel caso dell'embolia polmonare, delle patologie oncologiche, cardiopatiche e urologiche e del Parkinson. Dopo il progetto definitivo, ora l'iter prevede l'affidamento della progettazione esecutiva.

“La medicina nucleare - ha affermato il direttore generale, Maria Morgante - rappresenta una grande occasione per garantire una nuova offerta sanitaria. Investire in tecnologie sempre più innovative e performanti, ai fini diagnostici e terapeutici, interpreta la mission del management aziendale, che in sinergia con le strutture amministrative della Regione, certifica salute e sicurezza nelle cure del cittadino-utente”.