La provincia di Benevento al 45esimo posto della classifica sugli infortuni nei luoghi di lavoro. È quanto emerge dall'ultimo rapporto Inail che pone la Campania fra le regioni a maggiore rischio. A fare il punto della situazione, Anna Villanova, responsabile sede Inail di Benevento, intervenuta a margine dell'incontro «Sicurezza e salute nell'era digitale, innovare per proteggere i lavoratori» ieri mattina a piazza Roma, nell'ambito della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. «Nella provincia beneventana - spiega Villanova - dobbiamo segnalare, rispetto allo scorso anno, un aumento importante di infortuni sul lavoro. Sono oltre 1.400 gli infortuni denunciati, ma dobbiamo anche tener conto che questo dato è molto condizionato dagli infortuni da Covid». Andando ad analizzare nello specifico il settore edilizio, poi, la situazione addirittura sembra precipitare. «Nel settore specifico della costruzioni - prosegue Villanova - registriamo un aumento del 100 per cento di infortuni, in quanto abbiamo 64 incidenti denunciati nel 2022, a fronte dei 32 denunciati nell'anno precedente». Un'amara riflessione condivisa anche dal presidente del Cfs, Albano Della Porta, tra gli organizzatori della manifestazione. «Siamo venuti in piazza per far sentire la nostra vicinanza su un tema che influenza negativamente l'andamento di tutti i settori del lavoro, non solo quello edile commenta Della Porta insieme all'Inail portiamo avanti un progetto che ci sta portando su tutti i cantieri della provincia di Benevento, per suggerire soluzioni e miglioramento degli standard di sicurezza ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle sigle sindacali».

Durante l'incontro, inoltre, è intervenuto il vicepresidente del Cfs Benevento, Fulvio Pirchio. «Un importante momento di divulgazione per migliorare la consapevolezza della percezione del rischio sui luoghi di lavoro ha dichiarato dal palchetto di piazza Roma Stiamo registrando piena collaborazione da parte dei lavoratori di tutto il territorio sannita. I lavoratori sono propensi ad avere informazioni semplici e concise per poter fare la differenza sul posto di lavoro. Il nostro obiettivo è limitare i rischi di incidenti e creare nuovi stili di vita per il lavoro edile». A celebrare la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro erano presenti ieri, nel "salotto" del centro storico, anche il sindaco della città, Clemente Mastella, e l'assessore comunale ai Lavori pubblici, Mario Pasquariello, che ha sottolineato l'importanza della sinergia fra enti locali e imprese edili, nella battaglia per la sicurezza sul lavoro. «Per raggiungere standard elevati di sicurezza sui luoghi di lavoro è fondamentale la sinergia tra gli enti afferma il delegato al ramo di Palazzo Mosti Una maggiore sicurezza può essere un buon viatico per la competitività delle nostre imprese. Noi come ente vogliamo essere vicini a chi opera pe la tutela dei lavoratori». Tra i relatori intervenuti durante dibattito anche il professore di diritto del lavoro e direttore del Dipartimento Demm dell'Università degli Studi del Sannio, Gaetano Natullo, che ha ribadito la centralità della prevenzione dei rischi, puntando sulle nuove opportunità offerte dai progressi tecnologici. Diventa sempre più importante, quindi, investire nella prevenzione degli infortuni per assicurare che i dipendenti non vengano esposti ad alcun tipo di rischio indesiderato durante il proprio lavoro. «Il tema della sicurezza sul lavoro è fondamentale - sottolinea l'accademico - infatti in Ateneo abbiamo attivato un corso sulla sicurezza che ne dimostra la molteplicità e l'interdisciplinarità, poiché ci sono delle competenze di diritto del lavoro, penale e delle specificità riguardanti il settore ingegneristico. A dimostrazione del fatto che sono necessarie competenze tecniche, da un lato, e prevenzione dall'altro».