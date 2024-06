Tre sanniti su dieci sono in sovrappeso, mentre uno è addirittura obeso, con maggiore incidenza nella fascia d'età compresa tra i 65 e i 75 anni perché, superata la soglia dei 75 anni, c'è un calo ponderale fisiologico. In questa fascia d'età, la perdita di peso è associata in gran parte a una riduzione dell'appetito, governato sia dal sistema nervoso centrale che dai diversi ormoni in circolo. Per i giovani e per gli adulti fino ai 60 anni, il discorso è diverso perché c'è una maggiore attenzione a seguire una dieta equilibrata e un'adeguata attività fisica in grado di evitare l'accumulo di peso. Tuttavia, non si tratta di una regola fissa in quanto anche gli adulti si dimostrano indulgenti con se stessi, preferendo un'alimentazione ricca di carboidrati e di zuccheri a stili di vita più sani.

Sannio, bambini è allarme obesità Contro l'obesità meglio la fame o una app?

Di solito, a partire dalle 19.30 in città, davanti ai locali che vendono pizza al taglio e altri prodotti tipici delle rosticcerie, ma anche davanti alle attività che effettuano il servizio da asporto, ci sono file interminabili di persone in attesa per accaparrarsi la succulenta «cena», non certo a base di verdure e alimenti ipocalorici. Essere in sovrappeso è una caratteristica che cresce insieme all'età, riguardando più gli uomini che le donne, le persone con difficoltà economiche e con un basso livello d'istruzione.

I numeri della provincia di Benevento si rivelano in linea con le statistiche nazionali rese note dall'Istituto superiore della Sanità. Secondo i dati raccolti, l'Asl è direttamente coinvolta nella cura di oltre 200 persone obese residenti sul territorio. Molti di loro finiscono in ospedale a causa di difficoltà respiratorie, di linfedemi, di malattie cardiovascolari e delle conseguenze che il diabete determina a carico di organi vitali quali il cuore e i reni. La Campania, insieme al Molise, alla Basilicata e alla Puglia, detiene il primato per la quota più alta di persone in eccesso ponderale, sfiorando la metà della popolazione residente.

L'obesità costituisce un fattore di rischio cardiovascolare, in grado di indurre una maggiore incidenza di malattie cardio e cerebrovascolari, oltre all'ipertensione arteriosa, all'insulinoresistenza, all'insufficienza respiratoria e al diabete. Nel Sannio ci sono 18.000 pazienti con diabete di tipo 1 e 2, ma ci sono anche altre 10.000 persone che non sanno di essere malate. Per questo, vengono proposte con cadenza ciclica attività di screening di massa, che consentono di acquisire coscienza della propria condizione e di correre ai ripari. Inoltre, ci sono almeno mille bambini con diabete di tipo 1.

Di questi, 200 sono stati individuati negli ultimi due anni. L'obesità importante è spesso associata a notevoli disturbi respiratori in quanto l'aumento del grasso localizzato al collo, al torace ma soprattutto nella zona viscerale, induce notevoli difficoltà respiratorie, più che l'aumento del peso in se stesso. In pratica, il volume di tessuto adiposo limita il movimento del diaframma e l'espansione del torace per cui un'alterazione importante del respiro in chi è obeso è piuttosto comune anche quando si fanno piccoli sforzi come salire le scale ma questa condizione può essere presente anche in fase di assoluto riposo.

Il Covid-19, il lockdown, l'impossibilità di uscire di casa e di frequentare palestre, lo smart working, hanno cambiato, di fatto, le abitudini di tutti e influito in modo determinante soprattutto sui baby boomer e sui bambini, anche se per motivi diversi. I più piccoli hanno perso una fetta importante di socialità, mentre gli over 60 hanno assaporato il piacere di rimanere comodamente tra le mura domestiche. In quella fase, dunque, un po' ovunque si è ricominciato a cucinare in casa, a preparare intingoli e prelibatezze da gustare con la famiglia, ma la sedentarietà imposta ha finito per favorire l'isolamento e anche l'abitudine a mangiare molto di più, senza però riuscire poi effettivamente a bruciare le calorie introdotte.