Benevento, alloggi di Campodimonte: botta e risposta tra Chiusolo e il Pd

Alloggi di Capodimonte, botta e risposta a distanza tra l'assessora Molly Chiusolo e la segreteria cittadina del Pd. «Il Pd - ha tuonato inizialmente l'assessora comunale alle Politiche abitative -, tanto abile da non aver per anni sbloccato nulla né sull'edilizia popolare né sugli alloggi di Capodimonte, ora si dedica a soffiare sul fuoco per lucrare un po' di consenso: ma devo dire che sono assai delusa da un atteggiamento politico così banale». A suo avviso la vicenda, «come tutti sanno e come il Pd finge di non sapere, è in capo all'Acer, ciò nonostante il Comune sta svolgendo da tempo una continua attività di sollecitazione affinché si abbrevino i tempi, nonché un'attività di intermediazione di carattere istituzionale. E sono gli attuali vertici dell'Acer che vogliamo ringraziare perché proprio lunedì, come abbiamo comunicato praticamente in tempo reale, è stato firmato l'atto notarile con il quale è stata completata anche la procedura d'esproprio dei suoli che era uno degli ultimi ostacoli burocratici. Non crediamo che siano necessari ulteriori tavoli tecnici, ma continueremo ad avere interlocuzioni costanti con Acer e con gli assegnatari come abbiamo sempre fatto sino ad oggi».

A stretto giro di posta la replica della segreria cittadina dem, guidata da Francesco Zoino. «L'assessore Chiusolo - ribadiscono dal Pd -, forse troppo impegnata a dividersi tra la mole di lavoro al Comune e quello alla Provincia, non sa più come giustificare i continui ritardi e i ripetuti annunci di consegna degli alloggi popolari di Capodimonte. Sono otto anni che amministra la città e viene a dare lezioni al Partito Democratico, da sempre impegnato nella difesa del diritto alla casa».

A loro avviso se «la Chiusolo, neo dipendente della Provincia di Benevento, ritiene che le istanze dei consiglieri comunali del Pd siano “banali”, giudica parimenti banali le legittime preoccupazioni manifestate degli assegnatari degli alloggi di Capodimonte? Dovrebbe ben sapere che quello del “diritto alla casa” è un argomento sempre più cruciale».

Per i dem, infine, «non è un caso che, proprio in questi giorni, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein abbia impegnato l’intero partito su questo diritto fondamentale, sul quale c’è bisogno di una grande svolta, di un cambiamento deciso e radicale. Ciò è necessario sia in termini di strategie che, prim’ancora, di scelte “culturali” del Paese e dei territori, anzitutto evitando di lasciare sole le persone di fronte a un tema così dirimente per i propri progetti di vita».