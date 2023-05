Benevento, intesa Acer-Comune e fondi per gli ascensori degli alloggi di Capodimonte

Siglata questa mattina a Palazzo Mosti la convenzione attraverso la quale il Comune di Benevento si impegna a garantire all'Agenzia campana per l'edilizia residenziale (Acer) l'accesso informatico alla banca dati anagrafica, in modalità consultazione per finalità istituzionali. Un passaggio che consentirà un più agevole scambio di dati e circolazione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni in ottemperanza con quanto disposto dall'articolo 58 del Codice di amministrazione digitale. Il documento è stato sottoscritto dal sindaco Clemente Mastella e dal presidente Acer David Lebro.

«Nel corso dell'incontro - spiegano in una nota lo stesso Mastella e l'assessora alle Politiche abitative Molly Chiusolo - Acer ha comunicato che sono stati rimossi i residui elementi ostativi, di natura tecnica e burocratica, che ostacolavano la definizione del percorso per la consegna delle chiavi ai legittimi assegnatari degli alloggi di Capodimonte.

Il presidente Lebro ha comunicato, altresì, che è finanziata la costruzione dei sei ascensori».



«Un'ulteriore forma di cooperazione istituzionale tra Comune e Acer sarà l'avvio del censimento del verde: azione che consentirà di garantire decoro e pulizia costante degli spazi adiacenti ai complessi di edilizia residenziale», concludono il sindaco e l'assessora.