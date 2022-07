"Pietà", cento alunni nell'ex convento: scambio locali Comune-Conservatorio

Va a segno un tassello nel complicato puzzle delle scuole da far quadrare entro l'inizio dell'anno. Comune e Conservatorio hanno raggiunto l'intesa per il reciproco rafforzamento della dotazione logistico-infrastrutturale. Confermate le anticipazioni dei giorni scorsi. I locali dell'ex convento degli Scolopi di proprietà del «Sala» andrà a Palazzo Mosti che vi potrà allocare i circa 100 alunni del plesso Pietà. All'istituto musicale verrà garantita al contempo da parte del Comune la fruizione dell'auditorium San Vittorino e degli spazi già detenuti in affidamento. Uno scambio alla pari di natura temporanea: 9 anni per entrambi. Fin dalle prossime ore si lavorerà alla stesura di un protocollo formale tra le parti, ma l'intesa è stata già sancita dalla stretta di mano scambiata ieri in via La Vipera tra l'assessora comunale all'Istruzione Maria Carmela Serluca, delegata dal primo cittadino Clemente Mastella, e la presidente del «Nicola Sala» Caterina Meglio. L'accordo consentirà ai due enti di affrontare con maggiore serenità la nuova stagione. Palazzo Mosti trova la soluzione a quello che con il trascorrere dei giorni si stava rivelando un grosso grattacapo, ovvero la ricollocazione di materna e primaria della Pietà. La sistemazione individuata in via Camerario, ancorché non ideale a causa della distanza dal plesso di partenza, rappresenta pur sempre un elemento di certezza fin qui assente.



Pnrr avaro con il Sannio. È magro il bottino provinciale in relazione ai fondi per la messa in sicurezza e la costruzione di palestre scolastiche, nell'ambito dell'avviso pubblico «Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole» del ministero dell'Istruzione. Solo 6 i progetti finanziati, mentre le bocciature sono ben 22. Decisamente meglio è andata nella sezione «Messa in sicurezza» che ha premiato 5 Comuni: Frasso Telesino, Faicchio, Castelpagano, Campoli Monte Taburno, Foiano di Valfortore, ma quest'ultimo «ammesso con riserva». Finanziati interventi per la riqualificazione della palestra esistente, la messa in sicurezza, l'adeguamento impiantistico. Frasso Telesino con 55,8 punti ottiene il secondo posto assoluto in Campania e 567mila euro. Bene anche Faicchio con 55 punti e assegno di 470mila euro. Vanno in porto pure le istanze di Castelpagano (30 punti) per 326.970 euro, Campoli del Monte Taburno (264mila euro) e Foiano (350mila euro). Niente da fare invece per 6 amministrazioni sannite: Fragneto l'Abate, Foglianise, San Leucio del Sannio, Cusano Mutri, Cautano e Sant'Agata de' Goti. Ingenti gli importi negati. Particolarmente dolorosa la rinuncia di San Leucio del Sannio ai 960.384 euro richiesti per la riqualificazione e la costruzione di nuove aree sportive. Pesanti anche i dinieghi opposti a Foglianise (800mila euro) e Fragneto l'Abate (747.791 euro), mentre Sant'Agata de' Goti deve prendere atto di un duplice «no» ministeriale per progetti da 182.100 euro e 127.400 euro.

Ma se nella graduatoria della messa in sicurezza i municipi della provincia si sono difesi, nella lista delle richieste per la costruzione ex novo di strutture sportive scolastiche il Sannio è pressoché assente. Mosca bianca è Tocco Caudio che ottiene una valutazione di 60 punti e un finanziamento di 724.743 euro, ma lo stanziamento è subordinato a ulteriori verifiche che determinano la «ammissione con riserva». Per il resto è un'ecatombe. Restano a bocca asciutta 12 Comuni, capoluogo compreso, e la Provincia che si vede bocciare due istanze. Palazzo Mosti dovrà reperire altri canali di finanziamento per dotare di una palestra la scuola media «Moscati» al rione Ferrovia, per la quale il Comune di Benevento aveva chiesto 1.104.000 euro: 45 la valutazione assegnata dalla commissione ministeriale. Ancora peggio è andata alla Rocca che puntava a costruire una nuova palestra per l'istituto «Galilei» in piazza Risorgimento, a sua volta oggetto di abbattimento e ricostruzione. Molto bassa la valutazione attribuita al progetto dal dicastero, solo 25 punti, con perdita dei 2,3 milioni richiesti. A monte anche la candidatura da 800mila euro avanzata dalla Provincia per il plesso di Castelvenere che ha ottenuto solo 20 punti. Punteggi insufficienti e bocciature pesanti per Moiano che si è visto escludere ben due istanze per un valore di 2,7 milioni, San Marco dei Cavoti (2,8 milioni), San Bartolomeo in Galdo (1.701.640 euro), Foglianise (2,1 milioni), Castelpoto (1.840.000 euro), San Giorgio la Molara (2.360.852 euro), Dugenta (2.050.000 euro), Paduli (1.601.376 euro), Foiano di Valfortore (2.619.100 euro), Paolisi (1.375.173 euro), Montesarchio (565.400 euro).