Due nuovi mercati rionali settimanali e la ripresa di quello regionale da sabato 19. Potrebbe essere questa la prospettiva a breve e medio termine per gli ambulanti beneventani costretti a rinunciare al tradizionale appuntamento del sabato a Santa Colomba dalla recente ordinanza anticontagi del sindaco Clemente Mastella. Happening che anche domani non si terrà, con ogni probabilità, malgrado il pressing operato dagli stessi commercianti ricevuti ieri pomeriggio in prefettura. La delegazione composta dal responsabile provinciale di Anva - Confesercenti Pompeo Marinazzo e dai rappresentanti dell'Associazione mercati rionali Benevento, Sergio Fallarino e Isidoro Mirante, è stata ricevuta dalla viceprefetta Maria De Feo. In precedenza i partecipanti, una ventina circa, avevano tenuto un breve flash mob imbracciando il tricolore nazionale. Marinazzo ha consegnato il documento stilato da Confesercenti sull'intero territorio regionale per protestare contro i provvedimenti restrittivi dei sindaci che non troverebbero conforto, a detta dell'associazione, nel dettato normativo nazionale. «Molte volte - la denuncia messa nero su bianco - ritroviamo nelle tante ordinanze fatte dai sindaci motivazioni non rilevanti a giustificare la chiusura dei mercati che vengono equiparati a strade, piazze o ville comunali. I Dpcm del 3 novembre e del 3 dicembre hanno indicato 3 gradi di gravità. La circolare del ministero dell'Interno del 7 novembre ha chiarito che i mercati in zona gialla e arancione si svolgono regolarmente anche nei giorni festivi e prefestivi, così come, in precedenza, dal ministero dello Sviluppo economico. Quindi riteniamo che i Comuni che vogliono chiudere i mercati debbano giustificare tali chiusure dichiarandosi zone rosse, chiudendo anche le altre attività economiche e garantendo i relativi ristori. Altrimenti si tratta di una palese discriminazione a danno esclusivo degli ambulanti».

Tesi che la funzionaria prefettizia si è impegnata a rappresentare con celerità ai piani alti di Palazzo Mosti.

LEGGI ANCHE Usa, giustiziato Brandon Bernard, aveva 40 anni: è il condannato a morte più giovane

Ma le speranze di accoglimento immediato sono a dir poco scarse: «Il provvedimento adottato dal sindaco nasce da precise motivazioni epidemiologiche la cui fondatezza è tragicamente confermata quotidianamente - replica l'assessore al Commercio Alfredo Martignetti - Non c'è pertanto alcun intento discriminatorio. Si sta comunque lavorando per dare risposte ai commercianti ambulanti. È al vaglio la possibilità di accogliere la loro richiesta di istituire turni straordinari di mercato in ambito rionale, così da compensare in qualche modo lo stop di quello regionale. Per quest'ultimo, è inevitabile che anche sabato (domani, ndr) il mercato resti chiuso. Abbiamo però riscontri incoraggianti circa la possibilità che già dalla settimana successiva (sabato 19 dicembre, ndr) la Campania possa tornare a essere zona gialla e il mercato di Santa Colomba possa ripartire come tutti auspichiamo».



Il dettaglio dei mercati che potrebbero nascere ex novo nei prossimi giorni è spiegato da Tony Caruso, presidente dell'Associazione mercati rionali Benevento: «Alla luce del perdurante blocco del mercato regionale, abbiamo chiesto che si possano occupare le date rimaste libere nel calendario. La scelta è caduta su Via Bonazzi al rione Libertà per la giornata del lunedì e per piazza Cardinal Pacca il sabato. Attendiamo la risposta del Comune. E' chiaro che si tratterebbe comunque di mercati rionali occasionali, una soluzione straordinaria e non sostitutiva di Santa Colomba».



© RIPRODUZIONE RISERVATA