Le nove associazioni che, il mese scorso, si erano riunite per discutere della riorganizzazione del servizio 118, hanno scritto al direttore generale dell'Asl Gennaro Volpe richiedendo i dati relativi all'orario di lavoro del medici che svolgono attività sulle ambulanze del territorio.

La proposta di inoltrare una richiesta formale in tal senso all'azienda sanitaria era stata sollecitata anche dal presidente della conferenza dei sindaci Clemente Mastella, nel corso dell'incontro in Comune organizzato proprio per discutere della vicenda dei mezzi di soccorso senza medico.

Le richieste

Le associazioni «Cittadinanza attiva», «Movimento civico per l'ospedale» di Sant'Agata de' Goti, «Salute e territorio», «Avo Bn», «Sannio cuore», «Spi Cgil Valle Telesina», «No demedicalizzazione 118 Fortore Miscano», «Rete Uccp San Giorgio del Sannio» e «Comitato sos sanità Valle Vitulanese», avevano chiesto la trasmissione del numero totale delle ore effettivamente lavorate da ogni singolo medico, il numero complessivo delle prestazioni aggiuntive e le prestazioni dettagliate delle ore effettuate senza la presenza del medico nei Saut e Psaut del territorio provinciale. L'istanza fa riferimento al primo e al secondo semestre del 2023 e al primo trimestre del 2024 ed è mirata ad avere un quadro preciso di eventuali turni impossibili da coprire con l'organico di 48 medici.

Allo stato attuale, l'azienda sanitaria non ha ancora risposto alle associazioni che hanno predisposto un programma che evidenzia la possibilità di effettuare tutti i turni necessari sui mezzi di soccorso usufruendo dei 48 medici disponibili ed evitando di continuare a demedicalizzare le ambulanze. Prima che si verificasse la riduzione del personale medico, la dotazione organica era costituita da 78 unità mediche dislocate in 10 postazioni mobili con ambulanza medicalizzata e 3 postazioni fisse, 2 psaut e una centrale operativa per un totale complessivo di 13 postazioni distribuite sul territorio provinciale.

I numeri

I mezzi di soccorso con medico a bordo erano stati posizionati nei Saut di Benevento 1, Benevento 2, Morcone, Airola, Vitulano, San Giorgio del Sannio, Limatola, San Salvatore Telesino, Cerreto Sannita, San Bartolomeo in Galdo; le due guardie mediche a Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo e la centrale operativa in città, per un totale di 13 postazioni che, fino a un certo punto, hanno funzionato con un organico di 6 medici per ognuna, per un totale di 78 unità.

Il contingente medico si è assottigliato negli anni per decessi, quiescenze e trasferimenti, e attualmente è costituito da 48 medici per cui l'Asl, dagli inizi di luglio 2023, ha attivato un progetto sperimentale che ha determinato la demedicalizzazione di quattro ambulanze e la contestuale attivazione di due auto mediche in città. Quindi, le postazioni mobili sono scese da 10 a 8 perché San Bartolomeo in Galdo e Cerreto Sannita hanno perso l'ambulanza medicalizzata, mentre sono state mantenute le tre postazioni fisse.



In base alle proposte avanzate dalle associazioni, anche con 48 medici si può continuare a garantire i turni dei medici sulle ambulanze. «Il nostro programma spiegano in una nota prevede 5 medici da destinare alle auto mediche di Benevento, 3 a quella di San Marco dei Cavoti, 5 per ognuna delle ambulanze medicalizzate di Morcone, San Salvatore Telesino e Limatola, 4 a Vitulano e 4 ad Airola, 2 a San Giorgio del Sannio. Per le guardie mediche di Cerreto Sannita e San Bartolomeo in Galdo se ne prevedono nell'ordine 6 e 5, mentre per la Centrale operativa ci sono 4 professionisti disponibili, per un totale di 48. I turni che rimangono vacanti possono essere coperti applicando la normativa vigente che indica l'utilizzo di ore aggiuntive per ridurre la carenza di personale medico e per evitare l'esternalizzazione del servizio e consente ai medici di effettuare fino a un massimo di 48 ore di lavoro settimanali».