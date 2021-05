Benevento, ammanchi al Comune ultimatum alle Poste sugli assegni

Rimborso immediato di tutte le somme sottratte o sarà guerra legale. L'ultimatum del Comune a Poste italiane, partito il 7 maggio, scade oggi. Quindici i giorni che l'Avvocatura municipale ha concesso all'azienda per restituire i 160mila euro sottratti indebitamente ai conti municipali. «In mancanza - mette in guardia il dirigente Vincenzo Catalano nella diffida inviata anche ai vertici nazionali - si procederà in sede giudiziaria per il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati