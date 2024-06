«Il 10 giugno del 1924, cento anni fa, il rapimento e l’uccisione di Giacomo Matteotti rappresentarono il debutto ufficiale del regime fascista in Italia. L’assassinio del deputato socialista, voluto direttamente da Mussolini, fece cadere, semmai ce ne fosse stato ancora bisogno, l’ultimo velo sul gruppo dirigente che stava per dare vita, in Italia, a un regime ventennale, caratterizzato da un potere totalitario, autoritario e liberticida».

A sottolineare l'imminente ricorrenza del centenario è il comitato provinciale dell'Anpi di Benevento, ribadendo l'invito «ad intitolare quanto prima un luogo centrale della città al martire dell’antifascismo». Dopo aver illustrato il momento e il contesto in cui il delitto è maturato, l’Anpi del Sannio «ricorda con commozione la figura di Giacomo Matteotti, la affida, come esempio mirabile di cittadino e di politico esemplare, alle giovani generazioni e si prepara ad organizzare, entro la fine dell’anno, un convegno di studi, con la partecipazione di storici di grande prestigio, destinato soprattutto alle scuole beneventane».

L'Associazione nazionale partigiani d'Italia «coglie infine l’occasione del centenario per ricordare al sindaco Mastella e al consiglio comunale che a Matteotti, dal 1992, a Benevento, non è più formalmente dedicata né una strada né una piazza». Per tale motivo, rinnova l’invito alle istituzioni cittadine «di provvedere al più presto, dando seguito all’impegno assunto pubblicamente dal sindaco stesso nel mese di gennaio di quest’anno e assicura la massima disponibilità a collaborare in tale direzione».