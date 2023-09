Un visionario della musica elettronica che trasforma le emozioni in note. Antonio Marra, noto nell'ambiente musicale come Twan, è un giovane e talentuoso musicista originario di Benevento che da tempo vive a Londra. La sua carriera musicale è una storia di dedizione e passione, che lo ha portato a diventare uno dei più apprezzati artisti elettronici. Fin da quando aveva solo quattro anni, Antonio ha iniziato a studiare il pianoforte, e la sua vita è stata interamente dedicata alla musica. Dopo aver completato gli studi superiori, in città, ha deciso di trasferirsi a Londra per perseguire il suo sogno. Qui, ha conseguito una laurea in «Music Performance & Production» presso l'University of East London, e successivamente un master in «Composing for Film & Television» presso la Kingston University. Un percorso accademico di eccellenza che gli ha fornito le basi per la una promettente carriera musicale.

A parlare di lui riviste nazionali e internazionali, come il magazine specializzato «Beatport» che lo ha definito un «visionario del suono» e ne ha elogiato «il suo stile di produzione per la sua capacità di attraversare generi musicali nell'ambito dell'elettronica». Tanti i lavori che portano la sua firma. Uno degli ultimi brani composti si intitola «Something Stronger» che è diventata la colonna sonora di una nota serie televisiva svizzera «Neumatt», trasmessa anche su Netflix. L'artista ha inoltre composto musiche per spot pubblicitari e marchi di moda, come «Hinnominate», brand dei fratelli Rodriguez, Belen, Cecilia e Jeremias. La capacità di adattarsi e creare musica per diverse piattaforme e scopi è un segno distintivo della sua versatilità e talento. Venerdì è in uscita un nuovo brano.

Si intitola «Carry On» (Continuare), ed è un'opera nata nello studio dell'artista a Brixton, a sud di Londra. Si tratta di un brano che rappresenta «il risultato di una sperimentazione che ha dato vita a una potente esperienza sonora che mescola melodie emotive con frequenze di bassi aggressivi e ritmi all'avanguardia. I testi accompagnano gli ascoltatori in un viaggio introspettivo che esplora la complessità del vivere e la tenacia nel superamento delle avversità». Come afferma Antonio Marra: «Fondamentalmente, Carry On' è una testimonianza dell'indomabile spirito umano - La vita ci presenta sfide e avversità, ma in qualche modo continuiamo a trovare la forza interiore per perseverare. Questa canzone esplora quella resilienza». Con il fervore di sfidare le norme della musica elettronica, l'artista infonde profondità emotive in un arazzo sonoro, intrecciando melodie che toccano le corde del cuore con un basso elettronico che trasporta una grande ondata di intensità. Il risultato affascina il pubblico, evocando emozioni che vanno dall'introspezione all'energia potenziata. Un connubio armonioso di emozione e innovazione che consacra l'artista come pioniere nel panorama della musica dance elettronica.