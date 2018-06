San Giorgio del Sannio. Anziana rapinata e uccisa: pene ridotte in Appello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 2 Giugno 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 02-06-2018 10:06

SAN GIORGIO DEL SANNIO. I magistrati della Corte di Appello di Napoli hanno confermato per la seconda volta le pene per gli imputati della rapina conclusasi con l'omicidio di Maria Coppola, 72 anni di San Giorgio del Sannio. Pertanto è giunta una condanna analoga alla precedente per Costantin Daniel Pandelea (17 anni e quattro mesi), per Giuseppe Mottola (14 anni), per Alfredo De Capua (13 anni) e per Luigi De Vizio (12 anni). Gli imputati sono stati difesi da Vincenzo Regardi, Michele Senese, Agostino Guarente Vincenzo Todesca...