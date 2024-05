Aveva fatto il «carico» a Napoli e stava per smerciare l'eroina che aveva acquistato sulla piazza dell'hinterland beneventano ma è stato fermato e arrestato dai carabinieri.

Si tratta di Olindo Castelluccio, 63enne di Apice, controllato dai militari della Compagnia di Benevento nel corso di un servizio mirato proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver fermato l'auto, una Lancia Musa, insospettiti dall'atteggiamento nervoso dell'automobilista, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno deciso di effettuare una perquisizione del veicolo. Ed è così che all'interno del vano portaoggetti hanno trovato un pacco di sigarette che conteneva 18 ovuli termosaldati di eroina, del peso complessivo di 18 grammi.

L'uomo, quindi, è stato dichiarato in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e, su disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore Giulio Barbato, ristretto ai domiciliari presso la propria abitazione. Il 63enne non è nuovo alle forze dell'ordine, tanto che già pendeva su di lui un'altra misura cautelare: quella dell'obbligo di firma. Castelluccio, infatti, era stato già arrestato nel 2022 per un precedente analogo, solo che in quell'occasione fu trovato con 30 dosi di eroina. È assistito dall'avvocato Luca Russo.

«I militari della Compagnia del capoluogo - si legge in una nota diramata dal comando di via Meomartini -, così come disposto dal comando provinciale, hanno programmato un apposito piano di controlli, sia di giorno che di notte, per garantire la sicurezza e reprimere il fenomeno dilagante dello spaccio. Il servizio è stato attuato con l'impiego di diverse pattuglie».

Un fenomeno attenzionato da tutte le forze dell'ordine: risale a pochi giorni fa, infatti, l'arresto in flagranza, da parte della polizia, di una 25enne di Napoli ma residente da tempo a Benevento, trovata in possesso di 8 involucri di cocaina del peso di 8 grammi.