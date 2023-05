Gli appuntamenti della settimana a Benevento tra libri e biodiversità

IL DC 30 ANNI DOPO

Stasera (martedì 16 maggio) alle 17.30, nella Sala del Centenario del convento della Madonna delle Grazie, in viale San Lorenzo a Benevento, si dibatterà sull'esperienza politica della Democrazia Cristiana a trent’anni dalla conclusione dell’esperienza politica della balena bianca. L'incontro culturale è curato dal Centro Studi del Sannio di Benevento, diretto dal professor Paolo Palumbo e prevede la partecipazione di Padre Antonio Tremigliozzi, ministro provinciale dei frati della provincia del Sannio e dell'Irpinia, di Antonio Gisondi docente dell'Università degli Studi di Salerno, con interventi del sindaco di Benevento, l'onorevole Clemente Mastella e del senatore Ortensio Zecchino, insieme agli onorevoli Roberto Costanzo e Mario Pepe, per raccontare l’esperienza del partito nel dopoguerra.

L'UNISANNIO PRESENTA LA NUOVA LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA E BIOMEDICA

Domani alle 11 nell'auditorium Sant'Agostino il dipartimento di ingegneria dell'università del Sannio presenta la nuova offerta formativa composta dai corsi di laurea in ingegneria elettronica e biomedica, per la triennale e la magistrale, che rappresentano una significativa novità per gli studenti e le studentesse che sceglieranno l'università del Sannio, allo scopo di formare una figura professionale in grado di progettare, realizzare, applicare e gestire sistemi elettronici e biomedicali finalizzati all’acquisizione, elaborazione e trasmissione dell’informazione.

FUTURIDEA OSPITA L'INCONTRO "SERVIZI ECOSISTEMICI: BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO"

Sempre mercoledì 17 alle 16, nella sede di Futuridea in contrada Piano Cappelle, a Benevento, si terrà un incontro di animazione territoriale nell'ambito della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER.

Il tema dell'incontro è: "servizi ecosistemici: iodiversità e paesaggio” un tema strategico della nuova programmazione europea e del nuovo Complemento di Sviluppo Rurale 2023/2027 della Regione Campania.

READING DI POESIE DI NICOLA SGUERA: “EXTRAVAGANTES”

Giovedì 18 maggio nella libreria Casa Naima di San Giorgio del Sannio il docente del liceo Giannone Nicola Sguera presenta il suo ultimo testo poetico "Extravagantes", uscito nella collana di poesia Billie (dedicata alla cantante jazz Billie Holiday) a completamento delle due precedenti raccolte (Per aspera del 2012, e Nel chiaro mondo del 2018). La copertina e le opere all'interno sono di Gaetano Cantone noto architetto, artista e designer.

"UNA LUCE PER LA VITA"

Giovedì 18 maggio alle 16 alla Rocca dei Rettori di Benevento si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell’evento "Una Luce per la Vita – fiaccolata per i malati oncologici", organizzato da The Power of Pink e Futuridea con il patrocinio del comune di Pietrelcina e della provincia di Benevento. La fiaccolata, in programma a Pietrelcina domenica 28, inizierà e terminerà a Piana Romana e prevede la partecipazione del Monsignor Felice Accrocca, Vescovo di Benevento.

IL MAGGIO DEI LIBRI A VILLA DEI PAPI

Nuovo appuntamento della rassegna letteraria "Letture a Palazzo", giunta alla sua quarta edizione: il 18 maggio alle 10:00, nei giardini di Villa dei Papi, si tiene la lettura drammatizzata di favole "Re Artù" a cura del Teatro Eidos, compagnia teatrale di San Giorgio del Sannio.

