Martedì 21 Maggio 2019, 12:00

«Un'opera che esalta la nostra città, conferendole rilievo dal punto di vista estetico e rendendola ancor più intrigante per i futuri visitatori». Così il sindaco Clemente Mastella ieri sera in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte di Via Torre della Catena, tenutasi in presenza delle istituzioni e di centinaia di cittadini nonostante la pioggia battente. Presenti, tra gli altri, il vice sindaco e assessore all'ambiente Luigi De Nigris, l'assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello, quello ai servizi sociali Luigi Ambrosone, la senatrice Sandro Lonardo, i consiglieri comunali Giovanni Zanone e Angelo Feleppa, il presidente della Provincia Antonio Di Maria e il direttore dell'area archeologica del Teatro Romano Ferdinando Creta.