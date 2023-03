Nuova chiesa, boom di domande per il concorso della Diocesi

Dalla Campania alla Lombardia, dal Lazio alla Sicilia, dalla Toscana alla Puglia, dal Veneto alla Basilicata. Sono arrivate praticamente da mezza Italia le candidature per il concorso di progettazione promosso dall'Arcidiocesi di Benevento «allo scopo di dotare la parrocchia dello Spirito Santo di idonei ed adeguati locali di ministero: aula liturgica, salone polifunzionale, spazi per la catechesi ed abitazione del parroco».

Con un decreto a firma dell’arcivescovo di Benevento Felice Accrocca è stato ufficializzato l'elenco dei gruppi di lavoro, presieduti da architetti e ingegneri, che potranno contendersi l'incarico. Sono stati selezionati da una commissione che si è riunita nei giorni scorsi, composta da esperti in architettura, liturgia e arte che ha valutato la documentazione pervenuta nei tempi e nelle modalità previste dal regolamento della manifestazione d’interesse pubblicato il 16 febbraio. Delle 53 manifestazioni d’interesse pervenute, 13 sono stati approvate per la fase successiva, cioè il concorso vero e proprio. Prossimo step l'invito ufficiale con la documentazione da produrre e la comunicazione della data del sopralluogo, necessario per prendere visione diretta del sito sul quale sorgerà il complesso parrocchiale.