Arco di Traiano monumento nazionale, primo sì dal Senato con voto unanime

Con 213 voti favorevoli l'Aula del Senato dà, all'unanimità, il primo via libera al ddl per il riconoscimento di monumento nazionale dell' Arco di Traiano di Benevento. Il provvedimento passa all'esame della Camera.

«La proposta di inserire l'Arco di Traiano di Benevento tra i monumenti di interesse nazionale merita grande considerazione perché si tratta di un monumento-simbolo della città, la cui immagine è profondamente impressa nella mente e nel cuore dei cittadini». È quanto afferma in una nota la senatrice Sandra Lonardo (Misto-Idea/Cambiamo/Noi di Centro), dopo essere intervenuta in aula in dichiarazione di voto. «Questo riconoscimento di Monumento Nazionale - prosegue - lo inserisce di diritto tra le strutture storiche più importanti del nostro Paese che val la pena valorizzare e gli conferisce lo status di opera protetta, orgoglio e vanto italiano».