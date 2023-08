Lavori all'Arco e divieti last-minute: è scontro

Lavori nella zona dell'Arco di Traiano, fanno discutere i divieti di sosta e la chiusura di via Manciotti e via Port'Aurea. A sollevare il caso è Luigi Marino, presidente del Comitato di quartiere Centro storico di Benevento: «L'ordinanza relativa ai divieti - premette - è stata resa nota ai cittadini con meno di 24 di anticipo rispetto alla sua entrata in vigore. Inoltre da via Port’Aurea, transitando per via Manciotti, si accede a tutti gli altri vicoli che conducono, infine, a piazza Piano di Corte: chiudere le due strade significa di fatto bloccarne anche diverse altre».

«Nelle strade chiuse - prosegue Marino - vivono e lavorano tantissime persone. Tra loro cittadini invalidi: cosa farà il Comune di Benevento per loro? Verrà consentito loro di transitare lungo Corso Garibaldi facendo rimuovere sedie e tavolini dei locali? Insomma, almeno una volta, il Comune, prima di agire avrà pur predisposto delle soluzioni per i concittadini o, come appare, tutto è demandato al “buon cuore” ed alla tolleranza?».

Critiche anche al fatto che non venga indicata la durata dei divieti.

Per il comitato, in definitiva, «manca ogni considerazione per chi vive e lavora nel centro storico: il quartiere va tutelato, il Comune non può attendere le nostre sollecitazioni e quelle delle altre associazioni ma deve agire per il bene comune, per il benessere dei cittadini e per il decoro, rispetto e promozione della res publica e del nostro magnifico patrimonio artistico/archelogico e culturale».