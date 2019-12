Un gradito regalo di Natale per monumenti e opere d'arte. Autore della strenna è il ministero dei Beni culturali che ha varato il riparto dei fondi programmati con il Piano lavori pubblici 2019 / 2021. Nel carnet di interventi pubblicato nelle scorse ore spiccano i finanziamenti destinati all'Arco di Traiano e alla cripta della chiesa di San Marco ai Sabariani, ma l'elenco comprende anche la previsione di spesa per siti «minori» in città e in provincia. Il decreto firmato il 19 dicembre dal ministro Dario Franceschini garantirà 190.000 euro nei prossimi due anni all'Arco trionfale beneventano per «Interventi di restauro delle superfici lapidee». Nel dettaglio, 110.000 euro verranno messi a disposizione già nel corso del 2020 e i restanti 80.000 l'anno successivo. «Si tratta di un'azione conservativa che va effettuata periodicamente per la tutela del monumento e anche per migliorarne la fruibilità estetica» spiegano fonti della Soprintendenza che ha chiesto e ottenuto il budget sulla scorta del progetto definitivo già stilato. Fondi intercettati dalla Soprintendenza anche per la propria sede di viale degli Atlantici. Grazie a 480.000 euro in due tranche (la prima da 180.000 euro nel 2020) si potrà realizzare l'adeguamento funzionale e tecnologico dell'ex carcere San Felice con interventi per la videosorveglianza della struttura, per i dispositivi anti-incendio e anti-intrusione, sulla rete internet e per l'impiantistica. In più step anche il finanziamento accordato per il restauro dei preziosi affreschi dei Sabariani in centro storico: 150.000 euro in tre rate a partire già dall'anno in corso con il primo assegno da 50.000 euro. Somme da tempo invocate che non basteranno a coprire l'intera previsione di spesa necessaria alla definitiva messa in sicurezza ma che possono almeno rappresentare un'inversione di rotta.

IL SINDACO

L'obolo ministeriale però non soddisfa pienamente Clemente Mastella: «Dalle nostre parti si dice che ogni cosa è qualcosa. Sono consapevole che, trattandosi di un riparto nazionale, si risolva in un pulviscolo di interventi. Ma non posso non rilevare comunque che per la chiesa di San Marco ai Sabariani avrebbero potuto chiudere la partita con un intervento definitivo. Quanto all'Arco di Traiano, si tratta di una manutenzione che i tecnici avranno ritenuto importante fare». Evidente nelle parole del sindaco il mood permeato da delusione, appena edulcorato dalla chiosa finale: «Poiché è Natale, ma solo per questo, va bene anche così...».

I LAVORI

Il Comune sta per avviare gli interventi previsti nell'ambito del Programma integrato città sostenibile (Pics) che ridisegneranno profondamente il contesto del monumento: «Abbiamo intercettato risorse ad hoc per 1,8 milioni di euro - ricorda Mastella - miglioreremo sensibilmente la valorizzazione dell'area grazie alla creazione di un plesso museale e di una cavea che accresceranno l'appeal turistico integrandosi anche con il sito di Sant'Ilario». La lista dei regali composta dal Ministero comprende anche la chiesa dell'Annunziata, destinataria di 10.000 euro per il restauro dei dipinti su tavola. Alla voce «Archivi» vanno catalogati i 10.000 euro assegnati all'ex Ipai di via San Pasquale, i 5.000 euro per la collezione privata Luigi Intorcia, i 4.000 euro che arriveranno all'Istituto comprensivo Moscati. Ma il budget più consistente in tale sezione riguarderà l'Archivio di Stato cui vanno 72.000 euro in tre anni per il restauro conservativo di materiali. Da segnalare sul territorio provinciale i 118.476 euro ammessi a finanziamento dal Ministero fin dall'anno in corso per il Palazzo di Federico II a Calvi. Fondi anche per l'archivio «Ugo Gregoretti» di Pontelandolfo (10.000 euro) e per l'archivio privato della famiglia Minieri a Telese Terme per lo stesso importo.

