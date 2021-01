Sono ritenuti responsabili di una tentata estorsione e delle lesioni aggravate di cui avrebbe fatto le spese un uomo, e di violenza privata ai danni della sua compagna, e per questo due trentenni di Benevento sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti i due arrestati, giunti presso l'abitazione della donna, si sarebbero fatti aprire la porta, minacciando di prendere il coltello o una pistola. Obiettivo: cercare il compagno, che era sopraggiunto dopo pochi minuti. I due l'avrebbero aggredito colpendolo con pugni al volto e calci, anche quando ormai era a terra, per costringerlo a consegnare loro la somma di duemila euro che la vittima aveva prelevato dal proprio conto corrente. Una somma che uno dei due giovani riteneva di sua spettanza in virtù di un patto esistente tra loro. I due l'avrebbero poi condotto a bordo della sua auto per raggiungere la casa della madre, alla quale lui avrebbe dovuto chiedere in prestito la somma, ma non l'avevano trovata.

