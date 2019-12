Due uomini, di 37 e 19 anni, sono stati arrestati per furto pluriaggravato lungo la strada statale Appia alle porte di Benevento. Erano a bordo di una Lancia Ypsilon 10 che procedeva a forte velocità attirando l'attenzione degli agenti della Volante che si sono messi al suo inseguimento. Quando sono riusciti a fermare l'auto hanno notato che nel quadro di accensione, al posto della chiave, c'era uno spadino un oggetto utilizzato per mettere in moto l'automobile al posto della chiave originale e che lo sportello del lato conducente presentava segni di effrazione.



La Lancia Ypsilon è stata restituita al legittimo proprietario e per i ladri sono scattati gli arresti domiciliari.